В Москве могут установить памятный знак метростроевцам

Памятный знак, посвященный строительству Московского метрополитена, могут установить на участке первой шахты Мосметростроя на улице Русаковской на северо-востоке столицы. Решение об этом единогласно одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме

"Предлагается поддержать предложение о возведении памятного знака. По мнению комиссии, достижения Метростроя настолько серьезные, что он вполне заслуживает памятника метростроевцам", — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он уточнил, что предложение установить памятный знак поступило от гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова в октябре 2018 года. Установка пройдет за счет средств компании, общая сумма расходов составит порядка 14 млн рублей.

Согласно материалам к заседанию, предполагается создание памятного знака на базе шахты, заложенной при строительстве первой линии столичной подземки — Сокольнической. Эта шахта была реконструирована в 1980-е годы в связи с переходом с естественной на принудительную систему вентилирования метро. Верхнюю часть памятного знака планируется сформировать по металлокаркасу шахты с отделкой гранитными плитами. Облицовку ограждения шахты предполагается выполнить в стиле, характерном для красной ветки метро. На знаке планируется разместить надписи, мемориальную доску и другие детали.