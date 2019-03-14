Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве могут установить памятный знак метростроевцам 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Памятный знак, посвященный строительству Московского метрополитена, могут установить на участке первой шахты Мосметростроя на улице Русаковской на северо-востоке столицы. Решение об этом единогласно одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.
"Предлагается поддержать предложение о возведении памятного знака. По мнению комиссии, достижения Метростроя настолько серьезные, что он вполне заслуживает памятника метростроевцам", — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Он уточнил, что предложение установить памятный знак поступило от гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова в октябре 2018 года. Установка пройдет за счет средств компании, общая сумма расходов составит порядка 14 млн рублей.
Согласно материалам к заседанию, предполагается создание памятного знака на базе шахты, заложенной при строительстве первой линии столичной подземки — Сокольнической. Эта шахта была реконструирована в 1980-е годы в связи с переходом с естественной на принудительную систему вентилирования метро. Верхнюю часть памятного знака планируется сформировать по металлокаркасу шахты с отделкой гранитными плитами. Облицовку ограждения шахты предполагается выполнить в стиле, характерном для красной ветки метро. На знаке планируется разместить надписи, мемориальную доску и другие детали.
Воскресенский пояснил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. При ее положительном решении вопрос возведения монумента выносится на рассмотрение Мосгордумы. Если депутаты Мосгордумы одобрят проект, то готовится распорядительный документ правительства Москвы, в котором описываются сроки возведения памятника и назначаются ответственные.
ТАСС: последние новости
Советский фильм "Усатый нянь" покажут в московских школах в следующем учебном году Линия метро во Внуково пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" Новый выставочный комплекс с зоной отдыха на крыше построят на ВДНХ
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Жуков , Игорь Воскресенский , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение