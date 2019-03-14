Знаменитые советские фильмы покажут московским школьникам

«Белое солнце пустыни» и девять других советских фильмов покажут ученикам столичных школ в рамках проекта «Московское кино в школах». Об этом в четверг, 14 марта, сообщил заместитель директора городского методического центра, куратор проекта Андрей Лукутин.

Он добавил, что с 1 по 18 февраля на сайтах школ Москвы проходило голосование за список фильмов второго сезона 2019-2020 учебного года. В голосовании приняли участие более 3,5 тысяч человек. В результате были выбраны фильмы «Белое солнце пустыни», «Джентльмены удачи», «Усатый нянь», «В бой идут одни старики», «Формула любви», «Когда деревья были большими», «Путевка в жизнь», «Станционный смотритель», «Завтра была война» и «Розыгрыш». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Проект «Московское кино в школах» стартовал в октябре 2018 года. Он знакомит учеников, преподавателей и родителей с шедеврами отечественного кинематографа. Среди них — исторические, военные и детские фильмы, экранизации литературных произведений, а также современные российские киноленты. Зрители могут обсудить показанные ленты с экспертами в лице кинокритиков, режиссеров и актеров.