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Выставка о Юрии Гагарине открылась в метро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина, открылась в метро. Одним из первых ее посетил корреспондент «Вечерки».
Экспозицию разделили на две части: на платформе станции Московского центрального кольца Площадь Гагарина развесили снимки и биографические справки о жизни космонавта, а на площадке перехода к станции «Ленинский проспект» разместили макеты ракет и костюм-скафандр.
В день открытия экспозиции провели акции и розыгрыши. Пассажирам, правильно ответившим на вопросы о жизни космонавта, вручали тематический сувенир.
— Мероприятие, посвященное дню рождению Гагарина, решили провести здесь, потому что именно на этом месте встречали первого космонавта после полета, — рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Анна Лапушкина.
Выставка привлекла внимание пассажиров. Москвичка Евгения Колочкова призналась, что благодаря плакатам узнала много нового не только о Гагарине, но и об истории космонавтики.
— Очень правильное решение провести такую акцию на одной из самых популярных станций МЦК, — говорит девушка.
Кстати, на открытии экспозиции у каждого гостя была также возможность сфотографироваться с аниматором в костюме космонавта. Кульминацией стала встреча юных пассажиров с космонавтом-испытателем, Героем России Сергеем Ревиным.
— С ребятами у нас состоялась интересная беседа, — говорит Сергей Ревин. — Я рассказал детям о Международной космической станции и проектах с экипажами из разных стран.
Кстати, экспозицию, посвященную Юрию Гагарину, метрополитен организовал совместно с корпорацией «Роскосмос» и московским Музеем космонавтики.
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Новости Москвы , Юрий Гагарин , Сергей Ревин , Роскосмос
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