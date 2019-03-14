Выставка о Юрии Гагарине открылась в метро

Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина , открылась в метро. Одним из первых ее посетил корреспондент «Вечерки».

Экспозицию разделили на две части: на платформе станции Московского центрального кольца Площадь Гагарина развесили снимки и биографические справки о жизни космонавта, а на площадке перехода к станции «Ленинский проспект» разместили макеты ракет и костюм-скафандр.

В день открытия экспозиции провели акции и розыгрыши. Пассажирам, правильно ответившим на вопросы о жизни космонавта, вручали тематический сувенир.

— Мероприятие, посвященное дню рождению Гагарина, решили провести здесь, потому что именно на этом месте встречали первого космонавта после полета, — рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Анна Лапушкина.

Выставка привлекла внимание пассажиров. Москвичка Евгения Колочкова призналась, что благодаря плакатам узнала много нового не только о Гагарине, но и об истории космонавтики.

— Очень правильное решение провести такую акцию на одной из самых популярных станций МЦК, — говорит девушка.

Кстати, на открытии экспозиции у каждого гостя была также возможность сфотографироваться с аниматором в костюме космонавта. Кульминацией стала встреча юных пассажиров с космонавтом-испытателем, Героем России Сергеем Ревиным

— С ребятами у нас состоялась интересная беседа, — говорит Сергей Ревин. — Я рассказал детям о Международной космической станции и проектах с экипажами из разных стран.