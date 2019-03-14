Альтернатива Калужскому шоссе: в ТиНАО построят новую автомагистраль

Ее протяженность составит более 10 километров.

В ТиНАО появится новая автомобильная дорога Мамыри — Пенино — Шарапово. Она пройдет параллельно Калужскому шоссе: от поселка Мосрентген по направлению в сторону Троицка до строящейся автодороги, соединяющей трассу М3 «Украина» и Калужское шоссе.

Протяженность дороги составит 10,2 километра. Трасса будет четырехполосной (по две полосы в каждую сторону). Магистраль построят по самым современным технологиям, сообщил руководитель городского Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

«Дорожники уложат высококачественное дорожное полотно, оборудуют тротуары, возведут необходимые инженерные коммуникации в соответствии со всеми требованиями безопасности. По дороге будет организовано движение общественного транспорта», — рассказал он.

Новая дорога снизит нагрузку на Калужское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшит транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО.

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Строительство автодороги пройдет в два этапа. На первом магистраль проложат на юго-запад от Николо-Хованской улицы до строящегося участка М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна. Дорога соединит между собой трассу Солнцево — Бутово — Видное и участок М3 «Украина» — поселок Ямонтово, а также напрямую свяжет населенные пункты Николо-Хованское, Летово и Пенино. На пересечении с магистралями дорожники построят путепроводы и оборудуют транспортные развязки. На этом же этапе возведут мост через реку Сосенку длиной 140 метров.

На втором этапе дорогу продлят с противоположной стороны до улицы Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген. Таким образом, с учетом других реализуемых сейчас проектов путь от Московской кольцевой автодороги до участка М3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Десна можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. В результате значительно повысится пропускная способность транспорта на этом направлении и сократится время пребывания в пути.

«Ввод в эксплуатацию в целом обоих участков автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово намечен на 2023 год», — уточнил Владимир Жидкин.

Всего к 2035 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию 700 километров автодорог.