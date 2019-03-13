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Собянин назвал МЦД выгодным проектом для Москвы 

РИАМО + ещё 2 16 часов назад
Фото: Сайт мэра Москвы
Проекты, которые связаны со строительством железных дорог, выгодны для города и жителей столицы, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Такие мегапроекты (как Московские центральные диаметры — ред.), связанные с железными дорогами, они разгружают автомобильные дороги, делают экологию Москвы лучше и в целом для города — это очень выгодные проекты», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».
Он отметил, что также крупные железнодорожные проекты выгодны для города, так как жители могут комфортно и быстро добираться до работы, а значит, повышается производительность труда и качество жизни.
Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро — с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут в часы пик.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ТВ Центр , Москва
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