Собянин назвал МЦД выгодным проектом для Москвы

Сергей Собянин. Проекты, которые связаны со строительством железных дорог, выгодны для города и жителей столицы, сообщил в среду мэр Москвы

«Такие мегапроекты (как Московские центральные диаметры — ред.), связанные с железными дорогами, они разгружают автомобильные дороги, делают экологию Москвы лучше и в целом для города — это очень выгодные проекты», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что также крупные железнодорожные проекты выгодны для города, так как жители могут комфортно и быстро добираться до работы, а значит, повышается производительность труда и качество жизни.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро — с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут в часы пик.