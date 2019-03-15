Турникеты начали работать на ж/д станции «Сходня» в Химках

Турникетные линии начали работать на железнодорожной станции «Сходня» в городском округе Химки, сообщается на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

В пригородных кассах на станции «Сходня» началась предварительная продажа абонементов на определенное количество поездок. Для пассажиров доступны проездные билеты на 10, 20, 60 и 90 поездок на обычных электричках или скоростных «Ласточках». Пользоваться новыми абонементами можно уже с пятницы.

«Вместе с запуском турникетов на станции «Сходня» мы расширяем выбор абонементных билетов. Теперь из «Сходни» можно оформить абонементы на определенное количество поездок на «Ласточках» до Ленинградского вокзала и станций «Крюково», «Химки», «Поварово-1», «Подсолнечная» и «Клин», — отметила начальник отела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.

Она добавила, что также новые абонементы доступны для поездок на обычных электричках между «Сходней» и всеми станциями с турникетами участка Москва — Тверь.

Стоимость и подробную информацию о всех доступных абонементах для проезда в пригородных и скоростных поездах АО «МТ ППК» можно найти в разделе «Стоимость проезда» на сайте компании.

С 1 марта приобрести проездные на 10, 20, 60 и 90 поездок можно и на станции «Крюково» (Зеленоград). После старта продаж пассажиры оформили уже более 100 таких абонементов, около 30% из них — на скоростные «Ласточки».