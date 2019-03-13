Коммунальные службы начали приводить Москву в порядок после зимы

Погодные условия в Москве позволяют коммунальным службам вести работы по приведению в порядок после зимы объектов дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«До конца этой недели синоптики обещают в Москве постоянные переходы температуры через ноль: до минус 8 градусов ночью и до плюс 5-6 градусов днем. В связи с этим в городе ведутся активные работы по пропуску талых вод, для чего проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния. Завершается вывоз снега с мест временного складирования, которые были организованы в городе в период мощных январских снегопадов», — рассказал П. Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что с учетом погодных условий для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения. Он также пояснил, что в рамках работ по уходу за деревьями, в том числе высаженными по программе «Моя улица», снег убирается с пристволовой части растений.