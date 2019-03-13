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Выставочный комплекс «ВДНХ-Экспо» построят к концу 2021 года 

Москва24 + ещё 6 34 минуты назад
Фото: москва/24
Строительство выставочного комплекса "ВДНХ Экспо" планируется завершить до конца 2021 года, сообщил журналистам генеральный директор "Московского центра внедрения достижений науки и техники "Москва" Андрей Березин.
По его словам, сейчас комплекс находится на стадии проектирования. Ведутся подготовительные работы, а уже к концу лета должен быть готовый проект. Тогда и начнутся строительные работы, пояснил Березин.
Общая площадь "ВДНХ Экспо" составит 324 тысячи квадратных метров, причем 200 тысяч из них — новое строительство. Проект включает в себя подземный паркинг на две тысячи машино-мест. В проект также войдут существующие павильоны "Монреаль" и №75, в котором проходят выставки. Еще один павильон построят, передает Агентство "Москва".
Согласно контракту, по истечении 15 лет совместной эксплуатации комплекса за городом остаются "Монреаль" и павильон №75, а новый павильон №2 перейдет инвестору.
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Новости Москвы , Андрей Березин , АГН "Москва"
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