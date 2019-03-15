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Акция «День без турникетов» пройдет в Москве 16-18 мая 

ТАСС + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 16 по 18 мая. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
Акция дает возможность горожанам посетить промышленные объекты Москвы и узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, о том, как производятся товары.
"Следующая акция пройдет с 16 по 18 мая", — сказал он, добавив, что в мероприятиях акции, которые будут объединены под общим названием "Народный бизнес", примут участие небольшие производства-мануфактуры.
Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году, с тех пор участниками стали свыше 75 тыс. человек и более 135 инновационных производств столицы. В этом году в Москве прошли уже две акции, всего в 2019 году их будет восемь.
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