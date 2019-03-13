У москвичей появилась возможность отдать старые вещи на благотворительность

На природной территории парка «Кузьминки-Люблино» стартовала благотворительная акция «Доброворот». Каждый желающий может принести сюда вещи, которые больше не планирует носить. Их передадут нуждающимся или многодетным семьям.

Ящик-контейнер установили рядом со входом в вольерный комплекс на Кузьминской улице. В первый же день неравнодушные горожане начали приносить сюда вещи.

— О проекте я узнала из соцсетей. И обрадовалась. Это отличный повод освободить место на полках и сделать доброе дело, — рассказывает москвичка Анастасия Кочетова, которая пришла с полным пакетом вещей.

Сдать можно любой текстиль: и одежду, и постельное белье. Не принимаются только игрушки и обувь. Организатор проекта Наталья Рогозина говорит, что идея провести акцию у нее возникла, когда она стала многодетной мамой.

— В каждой семье накапливается много вещей, особенно детских, которые потом некуда деть, — делится Рогозина. — При этом другим на их покупку не хватает средств. Акция решит эту проблему. Нам помогают многие. Кстати, контейнеры для нас делают студенты колледжей, обучающиеся на сварщика.

Справка

По статистике, один житель мегаполиса ежегодно выбрасывает около 40 килограммов ставшей ему ненужной одежды. В рамках благотворительного проекта «Добро ворот» в Москве установлено 11 контейнеров.