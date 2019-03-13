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Персонализированная карта «Тройка» появится уже в следующем году 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в следующем году в продаже появится персонализированная карта «Тройка». На данный момент идет разработка новой билетной системы в столице.
— Я уже говорил, что та IT-платформа, на которой сделана наша нынешняя билетная система, она достаточно старая, ей больше 10 лет. Мы приняли решение переписать эту IT-платформу на более современных носителях, более современном программном обеспечении, — сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, что уже сейчас москвичи имеют возможность пополнять карту «Тройка» через мобильный телефон. Руководитель департамента добавил, что будет вводится ряд интересных решений. Например, возможность использования бесконтактных карт или вести личный кабинет.
Ранее Ликсутов сообщил, что у пользователей «Тройки» появится персональный счет. При утере карты средства можно будет перевести на новую «Тройку».
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Радиостанция "Говорит Москва"
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