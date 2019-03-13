В Москве появился свой мегапроект

Кольцо будет состоять из четырех магистралей — Северо-восточной (протяженность 71 километр), Северо-западной (83 километра), Юго-восточной (25 километров) и Южной (40 километров). По словам Хуснуллина, фактически создается еще одно кольцо между ТТК и МКАД.

Единым оператором проекта стала принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект». Представитель Стройкомплекса Москвы оценивает подряды, которые достанутся «Мосинжпроекту», примерно в 350 миллиардов рублей.

Отмечается, что Северо-восточная хорда по состоянию на март готова уже на 80 процентов. Строительные работы также уже идут на Юго-восточной хорде и Южной рокаде.