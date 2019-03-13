Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появился свой мегапроект 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новое транспортное кольцо в Москве обойдется в 630 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Кольцо будет состоять из четырех магистралей — Северо-восточной (протяженность 71 километр), Северо-западной (83 километра), Юго-восточной (25 километров) и Южной (40 километров). По словам Хуснуллина, фактически создается еще одно кольцо между ТТК и МКАД.
Единым оператором проекта стала принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект». Представитель Стройкомплекса Москвы оценивает подряды, которые достанутся «Мосинжпроекту», примерно в 350 миллиардов рублей.
Отмечается, что Северо-восточная хорда по состоянию на март готова уже на 80 процентов. Строительные работы также уже идут на Юго-восточной хорде и Южной рокаде.
Строительство Северо-западной хорды началось еще в 2012 году. Тогда проект отдали компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Готова магистраль будет до конца 2019 года.
Последние новости
В рекордном госдолге России нашли венесуэльский след Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина
Комментарии
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Аркадий Ротенберг , Демьян Кудрявцев , Мостотрест , Правительство Москвы , Ведомости , Москва
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение