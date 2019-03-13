Музейное хранилище построят на территории Коммунарки

На открывшейся в Каннах выставке MIPIM стало известно, в какую сумму обойдется строительство музейного фондохранилища в Новой Москве

Как пишет «Ъ» , необходимо порядка 3 млрд руб. на строительство 20 тыс. кв. м для 17 городских музеев. Еще 7 млрд руб. потребуется на создание 50 тыс. кв. м для федеральных музеев.

Часть средств на реализацию может выделить правительство, остальное — власти столицы . Сейчас обсуждаются различные схемы финансирования проекта.

О планах по строительству фондохранилища для городских и федеральных музеев в конце февраля объявил московский стройкомплекс. Земли, на которых будет вестись строительство, находятся в собственности города. Ранее именно здесь планировалось хранилище Российской государственной библиотеки (РГБ). Проект активно обсуждался с 2013 года, но так и не был реализован.