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Собянин назвал число отреставрированных в Москве памятников 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве за последние восемь лет отреставрировано более тысячи памятников. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реставрации павильонов и фонтанов на ВДНХ.
Градоначальник отметил, что работы по реставрации продолжаются, и их объем "просто огромен". В настоящий момент специалисты работают над восстановлением около 700 памятников.
Особое внимание столичные власти уделяют территории ВДНХ, где располагаются десятки памятников архитектуры. Все они требуют сложных восстановительных работ, поскольку все объекты "специфические".
"Это не памятники, скажем, 200— или 300-летней истории. Это памятники советской архитектуры, но они сами по себе уникальны", — приводит Агентство "Москва" слова градоначальника.
Ранее Собянин сообщил, что в 2019 году будет завершена реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, а также узоров из ракушек в Гроте усадьбы Кусково.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
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