Дом с расцветкой в стиле «домино» построят на востоке Москвы

Жилой дом Г-образной формы и расцветкой в стиле "домино" построят на улице Черное Озеров в районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы , сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Дом в стиле "домино" построят на улице Черное Озеро. Примечательными являются фасады здания: архитекторы предложили использовать для отделки фасадные панели из клинкерной плитки двух цветов. Установить внешние блоки кондиционеров можно будет в специальные корзины, расположенные рядом с лоджиями или на простенках между окон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок застройки расположен вблизи двух озер — Святого и Белого. На первых этажах запроектированы входные группы с помещениями Центра информирования населения, на подземном уровне предусмотрена парковка на 76 машино-мест и технические помещения. Общая площадь строения составит порядка 12 тыс. кв. м.