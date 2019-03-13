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Дом с расцветкой в стиле «домино» построят на востоке Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жилой дом Г-образной формы и расцветкой в стиле "домино" построят на улице Черное Озеров в районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.
"Дом в стиле "домино" построят на улице Черное Озеро. Примечательными являются фасады здания: архитекторы предложили использовать для отделки фасадные панели из клинкерной плитки двух цветов. Установить внешние блоки кондиционеров можно будет в специальные корзины, расположенные рядом с лоджиями или на простенках между окон", — говорится в сообщении.
Отмечается, что участок застройки расположен вблизи двух озер — Святого и Белого. На первых этажах запроектированы входные группы с помещениями Центра информирования населения, на подземном уровне предусмотрена парковка на 76 машино-мест и технические помещения. Общая площадь строения составит порядка 12 тыс. кв. м.
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