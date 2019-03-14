Московский планетарий открыл запись на празднование выпускных

Московский планетарий объявил об открытии записи на празднование выпускных, сообщили в пресс-службе планетария.

«До конца учебного года осталось всего пару месяцев — самое время всерьез задуматься над тем, где отметить выпускной! Московский планетарий подготовил для выпускников детских садов и младшей школы интересные программы, включающие и активную игру, и образовательную часть. Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что программа проводится в игровой форме. Количество участников — до 30 человек. Продолжительность праздничной программы — час. После окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени, в течение рабочих часов музея.