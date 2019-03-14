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Московский планетарий открыл запись на празднование выпускных 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский планетарий объявил об открытии записи на празднование выпускных, сообщили в пресс-службе планетария.
«До конца учебного года осталось всего пару месяцев — самое время всерьез задуматься над тем, где отметить выпускной! Московский планетарий подготовил для выпускников детских садов и младшей школы интересные программы, включающие и активную игру, и образовательную часть. Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что программа проводится в игровой форме. Количество участников — до 30 человек. Продолжительность праздничной программы — час. После окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени, в течение рабочих часов музея.
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