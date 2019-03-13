В офисах «Мои документы» пройдут тренинги, семинары и мастер-классы

Посетителей познакомят с возможностями портала mos.ru , особенностями ведения бизнеса в сфере предоставления услуг, а также научат эффективно искать работу.

На них горожанам расскажут, как получать государственные услуги в электронном виде и правильно составлять резюме. Представителей малого бизнеса ждут на занятии, посвященном продаже услуг через интернет. А для юных москвичей организуют мастер-класс по изготовлению сувениров.

Повысить компьютерную грамотность

На мастер-классе «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!» специалист центра поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения, а также ответит на вопросы участников.

Занятия пройдут по следующим адресам:

— Нагатинская улица, дом 27 (13 марта с 13:00 до 15:00);

— Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3 (13 марта с 15:00 до 16:00);

— улица Вавилова, дом 81а (13 марта с 15:00 до 16:00);

— Настасьинский переулок, дом 7 (13 марта с 13:00 до 14:00);

— Слесарный переулок, дом 5 (13 марта с 10:00 до 13:00);

— Дубнинская улица, дом 40а, корпус 1 (13 марта с 18:00 до 20:00);

— Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2 (14 марта с 11:00 до 13:00);

— Одесская улица, дом 21 (14 марта с 15:00 до 16:00);

— Куликовская улица, дом 6 (14 марта с 15:00 до 16:00);

— Слесарный переулок, дом 5 (14 марта с 10:00 до 13:00).

Регистрация на мастер-класс не требуется.

Занять нишу в сфере услуг

На семинаре «Продажа услуг через интернет. Эффективный алгоритм» представители малого бизнеса смогут узнать, как преуспеть в интернет-продажах в сфере услуг.

Эксперт Торгово-промышленной палаты России Илья Тимошин расскажет, как конкурировать с крупными сетями и подчеркнуть индивидуальность своей компании.

Семинар пройдет в среду, 13 марта, с 14:30 до 18:00 во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2). Вход по предварительной регистрации.

Найти работу мечты

14 марта в этом же флагманском офисе состоится тренинг «Технология поиска работы. Составление результативного резюме». Психолог-тренер Марина Волкова разберет резюме всех участников и объяснит, как сделать их эффективнее и ярче.

Тренинг начнется в 10:00, закончится в 13:00. Для участия необходимо заполнить анкету.

Смастерить бумажный сувенир

В центре госуслуг района Матушкино (Зеленоград, корпус 128) пройдет мастер-класс для детей «Цветок». Ведущие научат создавать цветы и фигурки с помощью бумаги и ножниц. Главной темой занятия станет приход весны.

Все необходимые материалы выдадут на месте.

Занятие пройдет 14 марта с 16:00 до 19:00. Вход свободный.