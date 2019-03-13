В 2019 году московское метро обучит 50 собак-проводников

В 2019 году в Московском метрополитене обучат 50 собак-проводников: лабрадоров и овчарок, сообщает пресс-служба метро.

«В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников для сопровождения инвалидов по зрению. До конца декабря планируется обучить 50 собак — лабрадоров и овчарок», — отмечается в сообщении.

Во время занятий собак обучат безопасно передвигаться по метро, в том числе проходить через входные двери, спускаться и подниматься на лифте, проходить через турникеты. В дальнейшем эти навыки помогут животным-проводникам сопровождать в метро инвалидов по зрению.

Обучение собак проходит в сопровождении инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. В каждом занятии принимают участи 4-5 собак, причем, не только взрослые, но и щенки.

«Московский метрополитен сотрудничает с Российской школой подготовки собак-проводников и предоставляет необходимую для их обучения инфраструктуру с 2014 года. За пять лет в метро обучили почти 200 овчарок и лабрадоров, которые сейчас помогают передвигаться инвалидам по зрению в метрополитенах разных городов России», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Она отметила, что инвалиды по зрению также могут обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут им добраться до нужной станции.

Обучение собак-проводников будет проходить еженедельно в течение десяти месяцев.