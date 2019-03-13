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Московский мотопарад впервые станет двухдневным 

Москва24 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 3 и 4 мая пройдет третий ежегодный мотофестиваль, который приурочен к открытию мотосезона в 2019 году. В рамках мероприятия состоится мотопарад, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радио "Говорит Москва".
"Также это возможность еще раз напомнить, что на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", — сказал заммэра.
В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.
"Московский мотофестиваль — праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге", — отметил Ликсутов.
В октябре прошлого года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , ГИБДД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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