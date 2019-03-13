Московский мотопарад впервые станет двухдневным

"Также это возможность еще раз напомнить, что на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", — сказал заммэра.

В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.

"Московский мотофестиваль — праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге", — отметил Ликсутов.