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На месте недостроя на Поклонной горе появится небоскреб в 32 этажа 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Демонтаж недостроенного бизнес-центра "1812" на Поклонной горе завершен. На его месте построят 32-этажный небоскреб. Об этом сообщили в группе компаний "КрашМаш", которая вела работы по сносу здания БЦ.
Особенность демонтажа состояла в полном сохранении свай и перекрытий первого этажа, поэтому было невозможно снести здание механизированным способом, с помощью тяжелой демонтажной техники. В общей сложности было демонтировано более 150 тысяч кубометров железобетонных перекрытий и металлоконструкций.
"Группа компаний "КрашМаш" завершила комплекс демонтажных работ по ликвидации 40-метрового долгостроя для девелоперской компании Wainbridge по адресу: Москва, улица Поклонная, владение 9. Все работы производились ручным и полумеханизированным способами с применением как газосварочного оборудования, так и мини-экскаваторов, оснащенных гидравлическими молотами и доставляемых наверх здания башенными кранами", — сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "КрашМаш".
На месте долгостроя Wainbridge планирует построить 32-этажный небоскреб — премиальный жилой комплекс апартаментов "Поклонная 9". Его возведение планируется завершить к концу 2021 года. Небоскреб будет выполнен в стиле известных московских высоток и небоскребов Нью-Йорка.
На нижних этажах будет пятизвездочный отель, также в здании организуют рестораны, кафе-бары с летними верандами, СПА-комплексы, магазины, бассейн, конференц-залы и фитнес-зал. Всего в здании будет организовано 493 апартамента площадью 49-482 квадратных метра.
Строительство БЦ "1812" начинала компания "Финансовый центр — межбанковская валютная биржа". В рамках проекта планировалось возвести крупнейший в Европе океанариум и комплекс апартаментов. Однако проект заморозили.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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