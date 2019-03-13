На месте недостроя на Поклонной горе появится небоскреб в 32 этажа

Демонтаж недостроенного бизнес-центра "1812" на Поклонной горе завершен. На его месте построят 32-этажный небоскреб. Об этом сообщили в группе компаний "КрашМаш", которая вела работы по сносу здания БЦ.

Особенность демонтажа состояла в полном сохранении свай и перекрытий первого этажа, поэтому было невозможно снести здание механизированным способом, с помощью тяжелой демонтажной техники. В общей сложности было демонтировано более 150 тысяч кубометров железобетонных перекрытий и металлоконструкций.

"Группа компаний "КрашМаш" завершила комплекс демонтажных работ по ликвидации 40-метрового долгостроя для девелоперской компании Wainbridge по адресу: Москва, улица Поклонная, владение 9. Все работы производились ручным и полумеханизированным способами с применением как газосварочного оборудования, так и мини-экскаваторов, оснащенных гидравлическими молотами и доставляемых наверх здания башенными кранами", — сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "КрашМаш".

На месте долгостроя Wainbridge планирует построить 32-этажный небоскреб — премиальный жилой комплекс апартаментов "Поклонная 9". Его возведение планируется завершить к концу 2021 года. Небоскреб будет выполнен в стиле известных московских высоток и небоскребов Нью-Йорка.

На нижних этажах будет пятизвездочный отель, также в здании организуют рестораны, кафе-бары с летними верандами, СПА-комплексы, магазины, бассейн, конференц-залы и фитнес-зал. Всего в здании будет организовано 493 апартамента площадью 49-482 квадратных метра.

Строительство БЦ "1812" начинала компания "Финансовый центр — межбанковская валютная биржа". В рамках проекта планировалось возвести крупнейший в Европе океанариум и комплекс апартаментов. Однако проект заморозили.