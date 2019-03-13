В Москве пройдет фестиваль «Крымская весна»

Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта.

Трехдневный фестиваль «Крымская весна» пройдет в Москве в честь пятой годовщины воссоединения Крыма Россией . Об этом сообщил Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта на 13 площадках.

«Общественная палата обратилась в правительство Москвы и нашла там полную поддержку. Я уверен, что фестиваль "Крымская весна" никого не оставит равнодушным», — отметил Фадеев.

Посетители смогут увидеть фотографии и картины, научно-популярные лекции о литературе, географии и истории региона, а также театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия.

Центральные площадки фестиваля будут расположены на площади Революции, Манежной и Тверской площадях и на Никитском бульваре.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в парке «Зарядье», Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, парке культуры и отдыха «Сокольники», на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы и Митинской улице.