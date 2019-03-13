Шестиэтажное здание в неоклассическом стиле было построено в 1913 году. Квартиры в нем сдавались в аренду, а внизу находились торговые лавки и мастерские. В помещении на первом этаже более века назад располагалась аптека. Примечательно, что аптека работает там и в наши дни.
Бывший доходный дом на Малой Бронной улице внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Шестиэтажная постройка в неоклассическом стиле была возведена в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. Здание — характерный образец доходного дома начала ХХ века. На первом этаже размещались кондитерская, аптека и вязальная мастерская. Над ними располагались квартиры и конторы, которые сдавались внаем. Дом и сейчас остается жилым, а в том же помещении, что и более века назад, по-прежнему работает аптека.
Фасады здания выполнены в стиле неоклассицизм. Центральные их части, а также угол дома на пересечении улиц украшают трехгранные эркеры (выступы). Они завершаются на уровне шестого этажа аттиками (декоративными стенками) с лепными масками (маскаронами). Между четвертым и пятым этажом эркеры декорированы барельефами с изображением рогов изобилия.
«Здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка. Это одна из архитектурных доминант в районе Патриарших прудов. Здание интересно тем, что в 2010-х годах по инициативе жителей здесь были отреставрированы исторические вывески 1920-х годов с названиями учреждений, размещавшихся в этом доме, — кабинета зубного врача, бюро студенческих кооперативов «Централ» и аптеки», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
На первом этаже фасады здания оштукатурены и отделаны рустом (имитация каменной кладки). Фасады на уровне верхних этажей облицованы глазурованным кирпичом. Часть окон на пятом этаже и овальное окно над главным входом, расположенное на уровне второго этажа, украшены лепниной с растительным орнаментом. Лепным декором декорирован и главный вход.
До наших дней сохранились отдельные элементы первоначального декора интерьеров доходного дома. В холле со стороны парадного входа можно увидеть фигурные лестничные перила и узорную плитку на полу.
Сигизмунд Карлович Вульфсон — советский архитектор, член Московского архитектурного общества. В 1928 году преподавал на рабочем факультете Института народного хозяйства. По его проектам в Москве построены здание товарищества К. Бем в Мещанской части (1908 год) и доходный дом на Чистопрудном бульваре (1913 год).
Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Так, недавно памятником архитектуры признали двухэтажное здание Дома культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Оно построено в конце 1940-х годов в стиле советского монументального классицизма. Также охранный статус получило здание бывшего детского сада № 333 в районе Щукино, известного как детский сад со слониками. Оно было построено в 1930-х годах для детей сотрудников Народного комиссариата обороны СССР по уникальному проекту. Дом сочетает в себе элементы двух архитектурных стилей — конструктивизма и сталинского ар-деко. На территории детского сада находится плескательный бассейн с четырьмя скульптурами слонов.