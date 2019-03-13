В Московском зоопарке родился детеныш редкой львинохвостой макаки

Увидеть новорожденную обезьянку вместе с ее мамой и другими сородичами можно в павильоне «Дом обезьян» на новой территории зоосада.

Детеныш редкой львинохвостой макаки (или вандеру) появился на свет в столичном зоопарке. Родителями стали 13-летний самец Кай и 11-летняя самка Ляля. Помимо них в группе есть еще пять взрослых особей. Среди них обезьянка Муля, родившаяся у этой же пары в прошлом году, а также ее старший брат Марсель 2016 года рождения.

Увидеть маленького вандеру вместе с его сородичами гости зоопарка могут в павильоне «Дом обезьян» на новой территории. Семейство макак занимает просторный вольер по соседству с мартышками диана и капуцинами-плаксами.

«Пока большую часть времени малыш проводит, тесно прижавшись к телу своей матери. Ляля не отпускает от себя детеныша дальше чем на метр. При любом намеке на опасность он скрывается в густой шерсти на ее груди. Поэтому определить пол нового обитателя зоопарка нашим специалистам еще не удалось. Члены группы тоже держатся в стороне от матери и новорожденного. Интерес к малышу проявляет только Муля. Она постоянно находится поблизости и даже пытается с ним играть», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

По ее словам, сейчас детеныш питается исключительно материнским молоком, однако через пару месяцев он постепенно начнет пробовать взрослую пищу. В рацион его старших сородичей входят разнообразные сочные фрукты, овощи, зелень, яйца и творог. Также львинохвостым макакам дают специальные витаминные добавки.

«Рождение детеныша вандеру — очень значимое и радостное событие для Московского зоопарка, а также для мирового зоопаркового сообщества в целом. Нашим специалистам удалось создать комфортные и максимально приближенные к естественным условия для их содержания, благодаря чему мы достаточно регулярно получаем здоровое потомство. В России львинохвостые макаки содержатся не только у нас, но и в Ленинградском (Санкт-Петербург) и Екатеринбургском зоопарках», — добавила Светлана Акулова.

Львинохвостые макаки — одни из самых редких приматов. В природе их численность не превышает нескольких тысяч особей. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как уязвимый.

Вандеру водятся в тропических вечнозеленых лесах юго-западной Индии — в штатах Карнатака, Керала и Тамил-Наду — на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Рост взрослой особи достигает 55 сантиметров, длина хвоста — 35 сантиметров. Самцы весят до восьми килограммов, самки — до пяти. Обезьяны этого вида покрыты густой темной шерстью, а их морда обрамлена пушистой серебристой гривой, напоминающей львиную. На кончике хвоста у животных тоже находится характерная львиная кисточка. Именно поэтому вандеру и называют львинохвостыми.

Ежегодно популяция вандеру сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Также существенный урон численности этих уникальных обезьян наносит браконьерство.

Чтобы не допустить полного исчезновения вида, была создана Европейская программа по сохранению львинохвостых макак в неволе, в которой Московский зоопарк принимает самое активное участие уже 20 лет. В рамках программы специалисты-приматологи формируют пары животных и создают оптимальные условия для их размножения. Полученное потомство разъезжается по ведущим зоопаркам мира, а достигшие половой зрелости особи также принимают участие в создании стабильной и генетически разнообразной популяции львинохвостых макак в неволе.

В этом году столичному зоосаду исполняется 155 лет. В течение всего года на территории зоопарка будут проходить праздничные концерты, спектакли, квесты, мастер-классы и экскурсии. До конца весны на арку главного входа планируется вернуть барельеф с манулом. Редкая дикая кошка вновь станет символом Московского зоопарка. К праздничной дате также приурочили создание гимна зоосада, который можно будет услышать в зоопарке с середины весны.

С 1 марта Московский зоопарк начал работать на час дольше. Теперь погулять по территории зоосада и полюбоваться его обитателями можно ежедневно с 09:00 до 18:00. Кассы открыты с 09:00 до 17:00.