Жителей столицы пригласили на экскурсии в лесопарках

В рамках программы «Звуки весеннего леса» орнитологи, зоологи, биологи и энтомологи Мосприроды приглашают всех желающих на бесплатные часовые экскурсии в парках.

Первые экскурсии пройдут уже 15 марта на особо охраняемых природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Сетунь» и «Москворецкий». Начало марта — прекрасное время ближе познакомиться с природой, например, послушать и научиться определять, кто поет, большая синица, пищуха или поползень. Не забудьте взять фотоаппарат, вдруг вам удастся увидеть дятла или первого скворца.

Подобные прогулки будут проходить и в других природоохранных зонах — в парке «Покровское-Стрешнево», Битцевском лесу, «Серебряном бору». В апреле в столицу вернутся зяблики, скворцы, трясогузки, черные дрозды и сразу начнут строить гнезда, готовиться к пополнению. И все эти события могут происходить на ваших глазах, ведь всем экскурсантам будут давать бинокли и атласы, по которым можно определить, какую птицу вам повезло встретить в лесу или парке. Не заскучают на прогулках и ботаники, им расскажут о первоцветах, растениях, и даже сокодвижении. Более того, с помощью фонендоскопа можно услышать, как сок поднимается от корней молодых берез и кленов к веткам. Тонкая кора деревьев позволит это сделать.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию, необходимо зарегистрироваться. И поспешите, в каждой группе будет не более 30 мест.

Регистрация по телефону:

1. «Кузьминки-Люблино» +7 (495) 377-95-93);

2. «Долина реки Сетунь» +7 (499) 730-41-71);

3. «Москворецкий» + 7 (499) 726-61-75).