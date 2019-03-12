На двух московских набережных установят детские спортивные площадки

В Центральном округе Москвы запланировали благоустройство двух набережных — Озерской и Овчинниковской. Первый этап общественных обсуждений этих проектов прошел в управе района Замоскворечье, сообщили 12 марта в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Проект разработал комплекс работ по улучшению городской среды вдоль набережных Москвы-реки.

— Объекты, которые мы будем модернизировать, находятся в непосредственной близости от многочисленных точек притяжения. Набережные сейчас не пользуются популярностью для пешеходных прогулок, — сказали в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, планируется расширить пешеходные тропинки на Озерской и Овчинниковой набережных и провести оптимизацию движения транспорта.

— Вместо существующих двух планируется оставить на обеих набережных по одной полосе для автомобилей, — рассказали в Департаменте капитального ремонта Москвы.

На набережных установят детские и спортивные площадки, а также оборудуют зоны для занятий воркаутом. На набережных появятся кафе-киоски и вендинговые автоматы. А парковочных мест станет больше.

— На пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом планируется создание площади-сквера, а на участке Озерковской набережной между Руновским и Озерковским переулками — обустройство спортивной площадки, — уточнили в пресс-службе.

Большое внимание уделят озеленению территорий. На набережных высадят 170 деревьев и 1000 кустарников. Те зеленые зоны, которые уже имеются, будут дополнительно благоустроены. Но убирать старые деревья специалисты не планируют. Во время слушаний жители попросили обратить внимание на спуски к воде.

По их мнению, эти зоны нуждаются в благоустройстве. Также горожане уверены, что необходимо сделать современную ливневую канализацию. Отметим, что на набережных предусматривается устройство современного освещения с энергосберегающими лампами. Повторное обсуждение проекта благоустройства состоится после его доработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье: