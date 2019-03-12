Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На двух московских набережных установят детские спортивные площадки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Центральном округе Москвы запланировали благоустройство двух набережных — Озерской и Овчинниковской. Первый этап общественных обсуждений этих проектов прошел в управе района Замоскворечье, сообщили 12 марта в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Проект разработал комплекс работ по улучшению городской среды вдоль набережных Москвы-реки.
— Объекты, которые мы будем модернизировать, находятся в непосредственной близости от многочисленных точек притяжения. Набережные сейчас не пользуются популярностью для пешеходных прогулок, — сказали в пресс-службе ведомства.
Согласно проекту, планируется расширить пешеходные тропинки на Озерской и Овчинниковой набережных и провести оптимизацию движения транспорта.
— Вместо существующих двух планируется оставить на обеих набережных по одной полосе для автомобилей, — рассказали в Департаменте капитального ремонта Москвы.
На набережных установят детские и спортивные площадки, а также оборудуют зоны для занятий воркаутом. На набережных появятся кафе-киоски и вендинговые автоматы. А парковочных мест станет больше.
— На пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом планируется создание площади-сквера, а на участке Озерковской набережной между Руновским и Озерковским переулками — обустройство спортивной площадки, — уточнили в пресс-службе.
Большое внимание уделят озеленению территорий. На набережных высадят 170 деревьев и 1000 кустарников. Те зеленые зоны, которые уже имеются, будут дополнительно благоустроены. Но убирать старые деревья специалисты не планируют. Во время слушаний жители попросили обратить внимание на спуски к воде.
По их мнению, эти зоны нуждаются в благоустройстве. Также горожане уверены, что необходимо сделать современную ливневую канализацию. Отметим, что на набережных предусматривается устройство современного освещения с энергосберегающими лампами. Повторное обсуждение проекта благоустройства состоится после его доработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье:
— Набережные — визитная карточка района. Были представлены предложения по разграничению территорий, отведенных для автомобилей и пешеходов, по капремонту газонов, объектов ОДХ, улучшению уличного освещения, по переносу воздушных коммуникаций в подземные кабельные каналы и замене устаревших магистралей.
Вечерняя Москва: последние новости
Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни Почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Уникальная арт-выставка о футболе открылась в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Наталья Романова , Москва
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение