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Уникальная арт-выставка о футболе открылась в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
12 марта в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылась арт-выставка «Мяч в искусстве».
Для экспозиции МГИМО выбрали не случайно. В преддверии чемпионата мира в России здесь появился бюст легендарного вратаря Льва Яшина. До открытия выставки цветы к нему возложили ректор института Анатолий Торкунов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин и вдова вратаря Валентина Яшина.
«Мяч в искусстве» стал точкой притяжения знаменитых политиков, спортсменов и общественных деятелей. Столь обширный разброс основной деятельности гостей — доказательство, что футбол объединяет людей. Впервые картины в честь самой популярной игры на планете показали прошлым летом в «Зарядье». В одной экспозиции собрали свыше 60 работ о футболе кисти художников из разных стран мира.
— Для меня честь находиться вместе со спортсменами на открытии этой уникальной выставки, — сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Мы всегда смотрели на них на стадионе и по ТВ и хотели быть на них похожими.
Именно с нашей столицы начинается турне этой выставки по разным странам, финал которого наступит через три года. В канун чемпионата мира — 2022 в Катаре уникальные картины о футболе как искусстве увидят в Дохе.
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Новости Москвы , Лев Яшин , Анатолий Торкунов , Сергей Степашин , МГИМО , Москва
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