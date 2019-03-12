Уникальная арт-выставка о футболе открылась в Москве

«Мяч в искусстве» стал точкой притяжения знаменитых политиков, спортсменов и общественных деятелей. Столь обширный разброс основной деятельности гостей — доказательство, что футбол объединяет людей. Впервые картины в честь самой популярной игры на планете показали прошлым летом в «Зарядье». В одной экспозиции собрали свыше 60 работ о футболе кисти художников из разных стран мира.

— Для меня честь находиться вместе со спортсменами на открытии этой уникальной выставки, — сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Мы всегда смотрели на них на стадионе и по ТВ и хотели быть на них похожими.

Именно с нашей столицы начинается турне этой выставки по разным странам, финал которого наступит через три года. В канун чемпионата мира — 2022 в Катаре уникальные картины о футболе как искусстве увидят в Дохе.