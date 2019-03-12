Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни

По словам чиновника, по этому показателю среди российских регионов Москва уступает лишь Ингушетии . По прогнозам, в ближайшие двадцать лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую тридцатку. Число долгожителей зависит от разных причин, в том числе от развития медицины. В этой сфере, рассказал Хрипун, в последние годы произошли серьезные перемены. Например, внедрены передовые методики лечения, которые раньше были недоступны для горожан.

В Москве, добавил глава депздрава, продолжается создание онкологической службы. Будет развиваться патронажная и паллиативная службы. За несколько лет планируется капитально отремонтировать 135 зданий поликлиник, построить десятки новых поликлинических и больничных корпусов.