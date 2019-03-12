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Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская столица входит в топ-30 мировых лидеров по продолжительности жизни. Об этом на заседании президиума московского правительства заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По словам чиновника, по этому показателю среди российских регионов Москва уступает лишь Ингушетии. По прогнозам, в ближайшие двадцать лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую тридцатку. Число долгожителей зависит от разных причин, в том числе от развития медицины. В этой сфере, рассказал Хрипун, в последние годы произошли серьезные перемены. Например, внедрены передовые методики лечения, которые раньше были недоступны для горожан.
В Москве, добавил глава депздрава, продолжается создание онкологической службы. Будет развиваться патронажная и паллиативная службы. За несколько лет планируется капитально отремонтировать 135 зданий поликлиник, построить десятки новых поликлинических и больничных корпусов.
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Новости Москвы , Алексей Хрипун , Правительство Москвы , Москва , Республика Ингушетия
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