С. Собянин: Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва первой в России перейдет на новые стандарты онкопомощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы по итогам заседания правительства города.

«Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Такое лечение дает шанс пациентам, заболевания которых до недавнего времени считались смертельными.

«Предполагается, что необходимое лечение смогут получить около 95 тыс. человек. Помощь будет оказываться как в больнице, так и в условиях дневного стационара. Необходимость применения препаратов таргетной терапии и нужную дозировку определит лечащий врач-онколог», — подчеркивается в сообщении.

При этом сам переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля. Этот процесс планируют завершить в течение 2019 г.