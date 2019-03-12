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С. Собянин: Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва первой в России перейдет на новые стандарты онкопомощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы по итогам заседания правительства города.
«Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Такое лечение дает шанс пациентам, заболевания которых до недавнего времени считались смертельными.
«Предполагается, что необходимое лечение смогут получить около 95 тыс. человек. Помощь будет оказываться как в больнице, так и в условиях дневного стационара. Необходимость применения препаратов таргетной терапии и нужную дозировку определит лечащий врач-онколог», — подчеркивается в сообщении.
При этом сам переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля. Этот процесс планируют завершить в течение 2019 г.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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