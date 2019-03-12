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Московские промзоны станут комфортными и красивыми 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году приведут в порядок территории 33 столичных предприятий науки и промышленности. В частности, преобразится пространство у Московского завода вакуумных электропечей и хлебозавода №24.
— В прошлом году в правительство Москвы обратились порядка 150 организаций промышленности с просьбой посодействовать в благоустройстве прилегающих к ним территорий, — рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. — Город принял положительное решение и по поручению мэра Москвы уже утвердил план работ по благоустройству на 2019-2022 годы.
Работы начнутся с апреля. Благоустройство направлено не только на улучшение внешнего вида улиц, которые проходят вблизи заводов, но и доступности промышленных предприятий. Поэтому рядом с ними сделают пешеходные зоны и проложат маршруты до остановок общественного транспорта.
— Мероприятия направлены на создание комфортных условий работы москвичей на промышленных предприятиях города и улучшение общего облика столицы, — подчеркнули в пресс-службе департамента, уточнив, что всего в Москве работают 650 крупных и средних промышленных предприятий, включая 44 промкомплекса и одну особую экономическую зону «Технополис „Москва“.
На них трудятся 628 тысяч жителей столицы.
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Новости Москвы , Александр Прохоров , Правительство Москвы
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