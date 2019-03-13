В Москве на фестивале «Крымская весна» пройдут более 70 спектаклей

Более 70 бесплатных спектаклей и концертов состоятся на площадках общегородского фестиваля "Крымская весна" в Москве , сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 16 по 18 марта. Площадками станут, в частности, сцена Koktebel Jazz Party, парк "Зарядье", парк имени Горького и Тверская площадь. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе этого праздника — выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

"Гостей ждет насыщенная гастрономическая и культурная программа, в том числе более 70 спектаклей и концертов, побывать на которых можно будет каждый день и совершенно бесплатно. Среди них иммерсивные спектакли на Манежной площади, посвященные Крыму XIX века, зажигательные выступления кавер-групп на Тверской, концерты в "Зарядье" и более 40 выступлений творческих коллективов на площади Революции и окружных площадках фестиваля", — рассказали РИА Новости в оргкомитете.

Как пояснили организаторы, на Манежной площади состоится иммерсивный спектакль в постановке российского актера Сергея Котюха , в ходе которого зрители познакомятся с разными народами Крыма, какими их застал историк и этнограф Василий Кондараки в XIX веке. Гости спектакля познакомятся с традиционными костюмами крымских народов, их культурой и особенностями быта. Спектакли пройдут 16, 17 и 18 марта в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 мск, уточнили в "Сезонах".

"В Большом Амфитеатре парка "Зарядье" в рамках "Крымской весны" 16 и 17 марта пройдет международный фестиваль "Koktebel Jazz Party", на который приедут исполнители из Германии и США и выдающиеся российские джазмены. Например, 16 марта в 19.00 выступит известная немецкая группа Nils Wulker Group. Ее основатель — Нильс Вюлкер был удостоен премии ECHO Jazz Award (немецкая "Грэмми") и золотой премии German Jazz Award, по праву считаясь исключительным композитором", — отмечают в "Московских сезонах".

Также в рамках "Koktebel Jazz Party" 17 марта в 14.30 состоится концерт Большого Джазового Оркестра под управлением своего бэнд-лидера и трубача Петра Востокова: музыканты исполнят классический джаз 1920 — 1960-х годов, в том числе композиции, посвященные именитым джазовым композиторам — Дюку Эллингтону, Джимми Лансфорду, Диззи Гиллеспи.

Любители фолка, фанка, блюза и регги могут прийти в дни праздника на Тверскую площадь, где будет играть московская группа "Shoo music family", сочетая в своем репертуаре все эти стили. Концерты группы будут идти ежедневно с 17.00 мск и сопровождаться танцами в стиле твист и буги-вуги.