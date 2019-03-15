В Москве построят хордовое кольцо 

Новая транспортная магистраль появится между МКАДом и ТТК. Гигантскую стройку поручат столичной компании «Мосинжпроект».
Построить хордовое кольцо планировали еще при бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Однако финансы тогда на масштабную стройку не нашли. В связи с этим приняли решение строить несколько хордовых дорог. Ими стали Северо-западная, Северо-восточная, Юго-восточная хорды и Южная рокада. Их строительство еще продолжается.
В январе 2019 года столичные власти приняли решение объединить три хорды и рокаду. Вместе они образуют новую кольцевую дорогу. Автомагистраль будет иметь протяженность 133 км. Это на 24 км длиннее МКАД. Как заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, на реализацию масштабного проекта выделят 630 млрд рублей.