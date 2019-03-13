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Школьники проголосуют за музыку звонков 

Москва меняется + ещё 6 4 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
В районах Царицыно и Москворечье-Сабурово (ЮАО) обычные звонки в школах заменили на мелодии классических произведений, а также рок— и поп-хитов. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен.
Составляют плей-лист ученики самостоятельно, голосуя за любимые композиции в социальных сетях. В списках для голосования есть и произведения Петра Чайковского, песни Мадонны, а также песни из мультфильмов. Кроме того, дети могут предложить свой вариант и проголосовать за него.
Чтобы слушатели легко узнали мелодию, в школе есть информационные стенды. Здесь можно прочитать о музыкальных произведениях и скачать композиции с помощью QR-кода.
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