Школьники проголосуют за музыку звонков

В районах Царицыно и Москворечье-Сабурово (ЮАО) обычные звонки в школах заменили на мелодии классических произведений, а также рок— и поп-хитов. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен.

Составляют плей-лист ученики самостоятельно, голосуя за любимые композиции в социальных сетях. В списках для голосования есть и произведения Петра Чайковского , песни Мадонны , а также песни из мультфильмов. Кроме того, дети могут предложить свой вариант и проголосовать за него.

Чтобы слушатели легко узнали мелодию, в школе есть информационные стенды. Здесь можно прочитать о музыкальных произведениях и скачать композиции с помощью QR-кода.