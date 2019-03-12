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В Москве к 17 марта демонтируют украшения к Новому году и Масленице 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Демонтаж декоративных конструкций, которые были установлены в Москве к Новому году и Масленице, завершится к 17 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник.
"Все декоративные световые элементы и конструкции, которыми была украшена столица к новогодним праздникам и Масленице, демонтируют до 17 марта. На своих местах останутся лишь популярные среди москвичей и туристов "звездное небо" на Никольской, Кузнецком мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и декоративные фонарики в Столешниковом переулке", — сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что всего прошедшей зимой в Москве было установлено порядка 3 тысяч декоративных конструкций, их монтаж завершился к 13 декабря. Так, до 17 марта завершится демонтаж праздничных конструкций на вылетных магистралях и въездах в город, декоративных фигур в виде коньков, подарков, силуэтов животных и звездочек на территории парков.
"До конца недели будут демонтированы большие световые арочные конструкции на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост, световые кронштейны на Тверской и Моховой улицах, Лубянской площади, в Театральном проезде, на Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных", — заключил Бирюков. -0-
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
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