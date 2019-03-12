В Москве к 17 марта демонтируют украшения к Новому году и Масленице

Демонтаж декоративных конструкций, которые были установлены в Москве к Новому году и Масленице, завершится к 17 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник.

"Все декоративные световые элементы и конструкции, которыми была украшена столица к новогодним праздникам и Масленице, демонтируют до 17 марта. На своих местах останутся лишь популярные среди москвичей и туристов "звездное небо" на Никольской, Кузнецком мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и декоративные фонарики в Столешниковом переулке", — сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что всего прошедшей зимой в Москве было установлено порядка 3 тысяч декоративных конструкций, их монтаж завершился к 13 декабря. Так, до 17 марта завершится демонтаж праздничных конструкций на вылетных магистралях и въездах в город, декоративных фигур в виде коньков, подарков, силуэтов животных и звездочек на территории парков.