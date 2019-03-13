В Москве демонтируют новогодние украшения

Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о начале демонтажа элементов и конструкций, которые радовали прохожих в зимние праздники и на Масленую неделю на улицах и в парках.

На своих местах останется лишь популярное среди москвичей и туристов «звездное небо» на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и декоративные фонарики в Столешникове переулке.

С 13 декабря Москву украшало порядка трех тысяч декоративных конструкций. Некоторые из них убрали после завершения фестиваля «Путешествие в Рождество». Демонтаж остальных завершится до 17 марта.