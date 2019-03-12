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В Москве отреставрируют часть Саввино-Сторожевского монастыря 

RT на русском + ещё 6 25 минут назад
Фото: ©mos.ru
В столице планируют отреставрировать часть Саввино-Сторожевского монастыря, сообщает «Вечерняя Москва».
Речь идёт о хозяйственной постройке на Пятницкой улице. Это выявленный объект культурного наследия начала XIX века. Его площадь составляет 506 кв. метров.
Как установила государственная историко-культурная экспертиза, здание входило в комплекс городской усадьбы купца Гжельцова. В 1872 году её купил Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь.
Исполнителя работ определят по итогам городского конкурса с ограниченным участием, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что на реставрацию помещений и элементов декора дачи Стамболи в Крыму планируют направить 130 млн рублей.
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