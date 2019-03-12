В Москве отреставрируют часть Саввино-Сторожевского монастыря

В столице планируют отреставрировать часть Саввино-Сторожевского монастыря, сообщает «Вечерняя Москва».

Речь идёт о хозяйственной постройке на Пятницкой улице. Это выявленный объект культурного наследия начала XIX века. Его площадь составляет 506 кв. метров.

Как установила государственная историко-культурная экспертиза, здание входило в комплекс городской усадьбы купца Гжельцова. В 1872 году её купил Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь.

Исполнителя работ определят по итогам городского конкурса с ограниченным участием, передаёт портал мэра и правительства.