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Дни Севастополя пройдут в Москве с 18 по 20 марта 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мероприятия, посвященные, пятилетию возвращения Севастополя в состав России, пройдут с 18 по 20 марта в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
"Дни Севастополя пройдут с 18 по 20 марта. В 19:20 мск состоится торжественное открытие в театре "Новая опера им. Е. В. Колобова". Для гостей пройдет концерт с участием ансамбля песни и пляски Краснознаменного черноморского флота Российской Федерации, вокального ансамбля танца "Радость", а также исполнителей города Севастополя и победителей всероссийских вокально-музыкальных конкурсов", — сказал он.
Начальник управления представительства правительства Севастополя в Москве Александр Андреев добавил, что 19 марта официальная делегация правительства Севастополя во главе с губернатором возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата. Также в саду культуры и отдыха им. Баумана можно будет посмотреть фотоработы с достопримечательностями города-героя. Выставка продлится до 4 апреля. "Мы решили показать на выставке, как Севастополь выглядит сейчас", — уточнил Андреев.
Двадцатого марта пройдут круглые столы, на которых столица поделится опытом с городом-героем в сфере образования, здравоохранения, внешнеэкономической деятельности, охраны труда, занятости населения и транспортного обслуживания.
"Для нас это возможность приобщиться к опыту Москвы. Для нас не прошли, к сожалению, годы нахождения в другом государстве, поэтому здесь мы скорее ученики", — сказал начальник управления представительства, отвечая на вопрос ТАСС, может ли Севастополь поделится опытом в заявленных темах с Москвой.
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Новости Москвы , Общество , Александр Андреев , ИТАР-ТАСС , Москва , Севастополь
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