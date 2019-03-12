Более 300 ресторанов Москвы подготовили тематическое меню к фестивалю «Крымская весна»

Алексей Немерюк. Свыше 300 столичных ресторанов подготовили тематическое меню и винную карту к фестивалю "Крымская весна", который пройдет в столице с 16 по 18 марта. Посетители смогут попробовать барабульку, лагман и другие традиционные блюда крымской кухни, сообщил журналистам во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы

"В эти дни более 300 ресторанов сделают специальное тематическое меню в дни "Крымской весны", также все рестораны приготовили карты крымских вин.

Список мы вывесим на нашем портале", — сказал он.

На 13 площадках фестиваля будет работать 74 ресторана. Гости смогут попробовать татарский азу, плов из баранины, мидии, крымские чебуреки, продегустировать крымские вина, чаи.

Кроме того, пройдет порядка 70 спектаклей и концертов. Посетители фестиваля смогут принять участие в кулинарных творческих мастер-классах, сыграть в народные игры, послушать концертную программу. Так, на Никитском бульваре откроется фотовыставка с 32 авторскими работами, а на Манежной площади можно будет поиграть в горелку, лапту.