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В Москве рассказали о дизайне станции БКЛ «Аминьевское шоссе» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: ©mos.ru
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о дизайне станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Потолок будет украшен морскими волнами, а динамичности конструкциям добавят встроенные светильники.
«Морская тематика будет продолжена в дизайне путевых стен — их оформят в голубом и синем цветах. Колонны зала выполнят из чёрного гранита, а пол — из серого камня», — отметил Кузнецов.
Строительство идёт на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе рядом с путями Киевского направления Московской железной дороги. Длина платформы должна составить 163 метра.
Достроить станцию планируют к 2020 году.
Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.
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