В Москве рассказали о дизайне станции БКЛ «Аминьевское шоссе»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о дизайне станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Потолок будет украшен морскими волнами, а динамичности конструкциям добавят встроенные светильники.

«Морская тематика будет продолжена в дизайне путевых стен — их оформят в голубом и синем цветах. Колонны зала выполнят из чёрного гранита, а пол — из серого камня», — отметил Кузнецов.

Строительство идёт на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе рядом с путями Киевского направления Московской железной дороги. Длина платформы должна составить 163 метра.

Достроить станцию планируют к 2020 году.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.