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Собянин назвал архитектурными шедеврами станции Кольцевой линии 

Москва24 + ещё 20 2 часа назад
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Сергей Собянин считает каждую из станции Кольцевой линии столичного метро архитектурным шедевром. Об этом глава города написал в своем Twitter.
Мэр напомнил, что строительство ветки завершилось ровно 65 лет назад. "Это было удачное решение — соединить большинство столичных вокзалов и сделать пересадочный узел на всех станциях. Недаром их называют подземными дворцами", — отметил Собянин.
Протяженность Кольцевой линии — 19,4 километра. Ветка с 12 пересадочными станциями соединяет семь из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Сейчас на линии ходят 11 именных поездов. В 2011 году среднесуточный пассажиропоток участка составлял 540 тысяч человек.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов раскрыл детали облика строящейся станции БКЛ "Аминьевское шоссе". Он отметил, что потолок украсят морские волны, а динамичности конструкциям добавят встроенные светильники.
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