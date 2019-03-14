Собянин назвал архитектурными шедеврами станции Кольцевой линии

Сергей Собянин считает каждую из станции Кольцевой линии столичного метро архитектурным шедевром. Об этом глава города написал в своем Twitter.

Мэр напомнил, что строительство ветки завершилось ровно 65 лет назад. "Это было удачное решение — соединить большинство столичных вокзалов и сделать пересадочный узел на всех станциях. Недаром их называют подземными дворцами", — отметил Собянин.

Протяженность Кольцевой линии — 19,4 километра. Ветка с 12 пересадочными станциями соединяет семь из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Сейчас на линии ходят 11 именных поездов. В 2011 году среднесуточный пассажиропоток участка составлял 540 тысяч человек.