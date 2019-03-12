Город передал помещение районному Совету ветеранов

Департамент городского имущества столицы передал Совету ветеранов района Хорошево-Мневники помещение, расположенное в доме 27, корпус 1 по улице Народного Ополчения.

— В первую очередь мы учитываем расположение и технические особенности помещений, которые мы передаем ветеранским организациям, — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, одним из основных критериев при подборе помещения для ветеранов является первый этаж. Помещение передали на безвозмездной основе.

Председатель Совета ветеранов района Хорошево-Мневники Александр Гульба поблагодарил город за предоставленные организации площади.

— Мы занимаемся социальной поддержкой членов организации и патриотическим воспитанием молодежи, являемся первыми в городе по организации работы в округе, — сказал председатель Совета ветеранов.

В окружной Совет ветеранов Северо-Западного административного округа входит 11 первичных ветеранских организаций, в которых состоит порядка 8 тысяч человек.