Фестиваль молдавской культуры пройдет в Москве 16 марта

Дегустация молдавской кухни, выступления народных коллективов и мастер-классы по рукоделию будут организованы для гостей фестиваля молдавской культуры "Мэрцишор", который пройдет в Таганском парке в Москве 16 марта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Фестиваль "Мэрцишор" познакомит москвичей и гостей столицы с уникальной молдавской культурой, ее обычаями, кухней и развлечениями. На главной сцене выступят эстрадные артисты и народные коллективы, которые исполнят традиционную и современную молдавскую музыку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что праздник "Мэрцишор" посвящен встрече весны.

На площадке фестиваля будет создан фрагмент жилого дома молдавской семьи, оформленный в национальном ключе. Также пройдет дегустация национальной кухни, мастер-классы по плетению символов праздника. А для детей будет представлен детский спектакль "Тайна Мэрцишора".