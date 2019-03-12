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В Москве запустили новый маршрут электробусов 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: Сайт мэра Москвы
Электробусы запустили по маршруту троллейбуса № 36 — от ВДНХ до Бескудниковского переулка. Это шестой по счету маршрут инновационного транспорта в столице, сообщили во вторник в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня электробусы начали курсировать по столичному маршруту № 36, он проходит от ВДНХ до Бескудниковского переулка. Маршрут полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, который заменил троллейбусы. Маршрут № 36 — шестой по счету, где начали работать электробусы", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Москве курсируют около 60 электробусов. С начала работы в сентябре 2018 года они перевезли свыше 2,1 млн пассажиров. Ежедневно экологически чистыми автобусами пользуются почти 30 тыс. человек.
Электробусы курсируют на маршрутах № 73 — от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева; № 80 — от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы; № 76 — от Холмогорской улицы до метро "ВДНХ" № 649 — от Ясного проезда до Осташковской улицы; № 83 — от Уссурийской улицы до Преображенской площади.
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