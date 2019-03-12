Москва — дважды столица России

12 марта 1918 года правительство советской России переехало из Петербурга Москву , тем самым второй раз в истории превратив её в столицу государства. Примечательно, что в постановлении IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов от 16 марта 1918 года решение о переносе столицы в Москву обозначалось, как временное. Но Первопрестольная осталась в своём высоком звании.

Статус главного города Москва впервые приобрела ещё в XIII веке: при князе Даниле Александровиче, который приходился сыном Александру Невскому , она стала центром самостоятельного удельного княжества. В следующем столетии к ней присоединились Коломенское и Можайское княжества. С этого времена Москва только повышала статус, превратившись фактически в резиденцию московских князей и духовенства.

Столицей Русского государства этот город стал в конце XV века благодаря «собирателю земли русской», государю Ивану III. В этот период Москва бурно развивалась: расширяла границы, бурно строилась и развивала промышленность.

Свой царственный облик Москва не потеряла и в XVIII веке, когда столица была перенесена в Санкт-Петербург — короновали императоров по-прежнему в Москве. Статус «первопрестольной» подчёркивал, что Москва является старейшей столицей, именно здесь возник престол русского царя.

Из Петербурга в Москву российская власть переехала лишь спустя две сотни лет. Во многом на это решение повлияла неспокойная обстановка в Петрограде. Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов от 16 марта 1918 года гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

В 1922 году, оставаясь центральным городом РСФСР, Москва официально стала столицей всего СССР. Вновь начался период бурной трансформации городской среды: столица прирастала пригородами, застраивалась, модернизировала городскую инфраструктуру. В исторической части столицы началась советская «реновация», выражавшаяся в сносе некоторых исторических объектов, среди которых были Храм Христа Спасителя и Страстной монастырь.

Отдельной административной единицей Москва вместе с Петербургом стали в 1931 году — их стали называть городами республиканского подчинения РСФСР.

После краха Советского Союза в Москве изменились официальные символы — герб, флаг и гимн города. А вскоре началось восстановление уничтоженного большевиками Храма Христа Спасителя. В новом веке столица вновь вступила на путь архитектурного преобразования: активизировалось строительство, начала расширяться транспортная инфраструктура, а на Пресненской набережной выросли первые современные небоскрёбы, образовавшие деловой центр «Москва-Сити».