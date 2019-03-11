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Туристическая отрасль стала одним из драйверов развития Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на персональном сайте.
«В 2018 г. туристическая отрасль Москвы установила очередные рекорды: 23,5 млн туристов побывали в Москве, оставаясь в городе хотя бы на одну ночь; 56 млн экскурсантов приезжали в город без ночевки; 65 млн человек побывали на площадках фестивалей «Московские сезоны», — написал С. Собянин.
Поток туристов по сравнению с 2010 г. вырос практически в два раза: с 12,8 до 23,5 млн человек.
Мэр Москвы отметил, что в текущем году столицы ждет еще больше туристов, которые приедут посетить город в том числе и потому, что слышали много хороших отзывов друзей и смотрели репортажи из Москвы в дни чемпионата мира.
Чаще всего туристы посещают: Кремль, Красную площадь, Новодевичий монастырь, Коломенское, Третьяковскую галерею, Воробьевы горы, МГУ, Останкинскую телебашню, Московское метро, Старый Арбат и Большой театр. Однако, как подчеркнул С. Собянин, благодаря комфортным пешеходным пространствам туристы стали больше гулять по столице.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МГУ , Москва
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