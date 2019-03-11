Завершено строительство жилого комплекса в Хорошево-Мневниках

На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию новый жилой комплекс, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Объект, который расположен на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники, состоит из двух 31-этажных и одного 10-этажного жилых корпусов. Общая площадь высоток — более 138 тысяч квадратных метров. Здания объединены трехуровневым стилобатом Строения облицованы строительными деталями серо-желтого цвета.

В паспорте объекта говорится, что квартиры комплекса относятся к категории бизнес-класса. Потолки выше стандартных — достигают трех метров. Площадь жилья тоже довольно большая — однокомнатные от 47 "квадратов", двухкомнатные от 63 квадратных метров.