Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершено строительство жилого комплекса в Хорошево-Мневниках 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: ytesov.ru
На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию новый жилой комплекс, сообщается на сайте Стройкомплекса.
Объект, который расположен на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники, состоит из двух 31-этажных и одного 10-этажного жилых корпусов. Общая площадь высоток — более 138 тысяч квадратных метров. Здания объединены трехуровневым стилобатом Строения облицованы строительными деталями серо-желтого цвета.
В паспорте объекта говорится, что квартиры комплекса относятся к категории бизнес-класса. Потолки выше стандартных — достигают трех метров. Площадь жилья тоже довольно большая — однокомнатные от 47 "квадратов", двухкомнатные от 63 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса апартаментов в ЦАО. Жилой комплекс на улице Пресненский вал представляет собой 19-этажное монолитное здание. Представлены апартаменты с различными планировками площадью от 23 до 139 квадратных метров.
Москва24: последние новости
Полный фэшн: "Тройку" в стразах начали продавать в метро Расселенную пятиэтажку начали сносить на западе Москвы Собянин назначил нового руководителя департамента экономической политики и развития
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
США показали первый полет «Валькирии»
Армия Оружие
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Латвия отгородилась от России забором
В мире Прибалтика
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами
Общество
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение