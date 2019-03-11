На ВДНХ проходит Неделя Гагарина

До 15 марта посетителей центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ ждут тематические экскурсии, викторины и флешмобы.

На экскурсиях посетителям расскажут о первых шагах в космической истории страны, полете Юрия Гагарина , интересные факты из его биографии.

Кроме того, в честь дня рождения первого в мире космонавта на станции Московского центрального кольца «Площадь Гагарина» открылась выставка, на которой представлены макеты ракет и костюм-скафандр. Платформа станции оформлена фотографиями космонавта Олега Кононенко, который сейчас находится на орбите.