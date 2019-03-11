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Акция в пользу приюта для собак прошла на ВДНХ в последний день Масленицы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
10 марта на ВДНХ Наталья Починок — ректор расположенного рядом Российского государственного социального университета и популярный телеведущий Тимур Соловьев провели благотворительную акцию в пользу приюта для собак "Красная сосна". Помочь мог любой желающий. Нужно было посетить масленичную ярмарку и купить блины. Все вырученные деньги потратят на закупку корма для животных — получится около 200 кг.
Приют "Красная сосна" стал домом для 450 собак. Студенты РГСУ часто навещают животных и ухаживают за ними. Волонтеры гуляют с собаками, следят за их здоровьем и подыскивают им хозяев. Сотрудники приюта рассказали, что неравнодушных москвичей много и каждый сам выбирает, как помочь: кто-то привозит корм, кто-то перечисляет пожертвования, а кто-то проводит вот такие благотворительные акции.
Волонтеры привели на акцию несколько своих бывших подопечных — собак, которые когда-то попали в приют "Красная сосна", но уже обрели семью — их забрали домой. Наталья Починок тоже пришла со своим домашним питомцем — собакой породы акита-ину, которая привлекала внимание прохожих и тем самым увеличивала число участников акции. В свою очередь, ректор РГСУ предложила чаще проводить такие мероприятия и призвала жителей СВАО помогать приютам для животных, которые находятся в округе.
ТАСС: последние новости
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Новости Москвы , Тимур Соловьев
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