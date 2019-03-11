Открытие новой выставки состоялось в музее «Садовое кольцо»

Новую выставку работ художницы и иллюстратора Полины Бреевой 7 марта открыли в музее «Садовое кольцо».

Заместитель директора культурного учреждения Алла Буга поделилась информацией о том, что экспозиция получила название «Весна в душе».

— Выставку открыли для поднятия настроения посетителей музея. Все работы в рамках экспозиции — веселые картинки. Многие из них являются пародиями на работы великих художников прошлого, — сообщила Алла Буга.

Она отметила, что горожане и гости столицы увидят на выставке примерно 50 картин.