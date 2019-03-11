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Открытие новой выставки состоялось в музее «Садовое кольцо» 

Управа района Мещанский города Москвы 4 часа назад
Фото: meschanka.mos.ru
Новую выставку работ художницы и иллюстратора Полины Бреевой 7 марта открыли в музее «Садовое кольцо».
Заместитель директора культурного учреждения Алла Буга поделилась информацией о том, что экспозиция получила название «Весна в душе».
— Выставку открыли для поднятия настроения посетителей музея. Все работы в рамках экспозиции — веселые картинки. Многие из них являются пародиями на работы великих художников прошлого, — сообщила Алла Буга.
Она отметила, что горожане и гости столицы увидят на выставке примерно 50 картин.
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