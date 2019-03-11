Флигель усадьбы XVIII века отреставрируют в центре Москвы

Власти Москвы выдали задание на разработку проекта реставрации Западного флигеля городской усадьбы XVIII века, который располагается в Бобровом переулке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.

По словам главы департамента Алексея Емельянова, которого цитирует пресс-служба, кирпичное двухэтажное здание с подвалом является объектом культурного наследия.

"Согласно архивным данным, в начале ХХ века первый этаж здания был приспособлен под устройство мясной лавки, а на втором находилась четырехкомнатная квартира. Кстати, все помещения имели печное отопление. После 1917 года тут разместились коммунальные квартиры", — отметил Емельянов.

Как поясняется в материале, для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования.

Ранее стало известно, что реставрация пройдет в доходном доме начала XX века в Столешниковом переулке. Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".

Кроме того, в начале марта столичные власти выдали разрешение на реставрацию пожарной части в районе Преображенское. Двухэтажный дом возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова — бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.