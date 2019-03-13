Беспилотные «Ласточки» получат «машинное зрение»

Опытный образец «Ласточки» с элементами беспилотных систем запустят по Московскому центральному кольцу (МЦК) уже этим летом, его оснастят системой «машинного зрения». Об этом сообщили в пресс-службе группы «Синара», владеющей предприятием-производителем электропоездов «Уральские локомотивы», передает в среду, 13 марта, агентство «Москва».

« [Система "машинного зрения"] предусматривает установку камер, радаров и сканирующих лидаров, позволяющих формировать двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем», — пояснили в организации, добавив, что также на крыше состава также появится инфракрасная камера.

Уточняется, что новое оборудование позволит оценивать состояние и занятость путей.

Кроме того, стало известно о том, что поезда, курсирующие по МЦК в данный момент с машинистами, дополнят специальными ультразвуковыми датчиками, которые позволят скорректировать процесс остановки состава на платформе с точностью до 50 сантиметров.

Согласно контракту, до конца текущего года специалисты установят соответствующую систему на 38 поездах МЦК. «Датчики будут установлены на фальшбортах головных вагонов с обеих сторон движения, блок управления системой будет расположен под головными вагонами», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что поэтапный переход на беспилотное вождение МЦК начнется в 2021 году. В ближайшие два года будут изготовлены и протестированы опытные образцы новых систем, а также разработана и утверждена соответствующая документация. Разработки модулей технических средств для беспилотного управления начались в 2018 году.